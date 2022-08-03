Ağaç kesme meselesi yüzünden oğlunu öldüren babaya 15 yıl hapis cezası

Kayseri'de ağaç kesme tartışması yüzünden oğlunu tabancayla vurarak öldüren babaya 15 yıl 10 ay hapis cezası verildi.

Kayseri Adalet Sarayı 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanık N.K., sanık avukatı ve sanık N.K.'nın çocukları katıldı. Sanık N.K.'nın çocuklarından E.K. verdiği ifadede, “Babamız bu durumu hak etmedi. Kardeşimiz uyuşturucu bağımlısıydı. Eğer o gün babam kardeşimiz Abdulkadir Köse'yi öldürmeseydi bugün burada babamız yerine kardeşimiz yargılanıyor olacaktı. Biz babamızın tahliye olmasını istiyoruz" dedi.

"Bir baba evladının ayağına taş değmesini ister mi?"

Mahkemede kendini savunan baba N.K. ise "Bir baba evladının ayağına taş değmesini ister mi? Oğlum uyuşturucu bağımlısıydı. Defalarca bu durumlara geldik. En son kendim polise şikayet ettim daha ifadelerimde de mevcut. Olayın olduğu gün karakoldan geldim bahçedeki aşıladığım ağacı kesmek istedi. Sonra kavga büyüdü. O sinirle silahı alıp geldim ve ateş ettim. Ben kendimi korumaya çalıştım. Zaten ben yapmasaydım bugün bu salonda oğlum olacaktı” diye konuştu.

15 yıl hapis cezası

Mahkeme heyeti, tutuklu sanık N.K.'ya 'alt soydan akrabayı kasten öldürmek' suçundan öncelikle ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Heyet sanığın iyi halini göz önünde bulundurarak ‘iyi hal' ve ‘tahrik' indirimi de uygulayarak sanığın cezasını 15 yıla düşürdü. Mahkeme heyeti ayrıca sanığa ‘ruhsatsız tabanca bulundurmak' suçundan 10 ay hapis cezası verilmesine hükmetti.