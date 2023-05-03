Ağır hasarlı binaların güvenliğini polis sağlıyor

6 Şubat'taki depremlerin ardından Kayseri'de şehir merkezinde ağır hasar alan ve boşaltılan 6 binanın güvenliğini polis ekipleri sağlıyor.

6 Şubat'ta meydana gelen ve 11 ilin etkilendiği 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremlerde Kayseri'de şehir merkezinde 6 bina ağır hasar aldı. Binalar tahliye edilirken, boşaltılan binaların güvenliğini ise polis ekipleri sağlıyor. Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, belirli aralıklarla binalarda denetim gerçekleştirirken, suça ve suçluya geçit vermiyor. Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri de, Fevzi Çakmak Mahallesi Fuzuli Caddesi üzerinde ağır hasardan dolayı tahliye edilen binada da hırsızlık yapan bir kişiyi suçüstü yakaladı.

Denetimlerin devam edeceği belirtildi.