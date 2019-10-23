Ağrı şehidine gözü yaşlı veda

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde PKK'lı teröristler tarafından askeri araca düzenlenen saldırıda ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan er Zekeriya Altunok, Kayseri'de gözyaşları içerisinde son yolculuğuna uğurlandı.

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde PKK'lı teröristler tarafından askeri araca düzenlenen roketatar saldırısında ağır yaralanan er Zekeriya Altunok, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit düştü. Dün akşam saatlerinde Kayseri'ye getirilen şehidin naaşı, son kez baba evine götürüldükten sonra namazın kılınacağı Kalem Kırdı Camii'ne getirildi. Şehidin cenazesi, burada öğle namazını müteakip İl Müftüsü Şahin Güven'in kıldırdığı namazın ardından Kartal Şehitliği'ne toprağa verildi. Cenaze namazının ardından şehidin cenazesinin şehitliğe götürüldüğü sırada bazı vatandaşlar "Kahrolsun PKK" diye slogan attı.

Cenaze namazına, Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Garnizon Komutanı Hava Tuğgeneral Ercan Teke, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk, kaymakamlar, ilçe belediye başkanları, askeri erkan, şehidin yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.