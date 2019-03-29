Ağrılılar Derneği'nden Cumhur İttifakına destek

Bir restoranda verilen yemeğe, AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız, Kocasinan Belediye Başkanı ve Adayı Ahmet Çolakbayrakdar, Talas Belediye Başkanı ve Melikgazi Belediye Başkan Adayı Mustafa Palancıoğlu, AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu ve çok sayıda davetli katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından bir konuşma yapan Ağrılılar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Nevzat Barbaros, “Rahmetli Bekir başkanımızdan sonra hemşerilerimiz ittifakla bu görevi bize verdiler. Bizde elimizden geldiğince bu görevi en iyi şekilde yerine getirmenin, hemşerilerimize yardımcı olmanın, aramızdaki birlik ve beraberliği pekiştirmenin gayreti içerisinde olacağız. Bilindiği gibi Pazar günü ülkemiz çok önemli bir seçim yapacak. İnsanlarımız sandık başına giderek 5 yıl boyunca şehirlerini yönetecek yerel yöneticileri seçecek. Seçimin huzurlu ve güvenli bir ortamda geçmesini, sonucunun da ilimiz ve ülkemiz için hayırlara vesile olmasını diliyoruz. Ülkemizin bu seçimlerden güçlenerek kazançlı çıkmasını Allah'tan niyaz ediyorum” dedi.

AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız da, “Özellikle bulunduğumuz coğrafya yalnızca belediye başkanlığı seçiminin haricinde bir kısım konuları elzem haline getirdi. Bu ülkede yaklaşık 143 yıldan beri seçim yapılıyor. Tabi ki her bir seçim diğerinden daha az önemli değildir ama Osmanlı tarihine de baksanız, İslam tarihine de baksanız siyasetnamelerde seyahatnamelerde 2 şey ön plana çıkıyor. Eğer 1 kişiyi bir ordunun başına seçecekseniz, bir ile mülki amir yapacaksanız veya bir yerde belediye başkanı yapacaksanız 2 unsur ön plana çıkıyor. Bunlardan bir tanesi onun emin birinin olması, diğeri de ehil birinin olmasıdır” şeklinde konuştu.