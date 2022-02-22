AGÜ, 3 Ayrı Kalite Sertifikası ve Erasmus+ Gençlik Akreditasyonu Sahibi Oldu

Abdullah Gül Üniversitesi'nin (AGÜ) gençlere yönelik faaliyetler yürüten 'Gençlik Fabrikası' birimi Avrupa Dayanışma Programı tarafından verilen 'Gençlik Programı Gönüllülük Faaliyeti Kalite Sertifikası (ESC50)' kapsamında 3 ayrı sertifika almaya hak kazandı.

'Eurodesk Temas Noktası' olarak yaklaşık 7 senedir faaliyet gösteren Gençlik Fabrikası, 2021 yılında Avrupa Dayanışma Programı'na yaptığı 'Gençlik Programı Gönüllülük Faaliyeti Kalite Sertifikası (ESC50)' başvurusu sonucunda “Kalite Sertifikası Lider” rolü, 'Kalite Sertifikası Destekleyen' rolü ve 'Kalite Sertifikası Ev Sahibi' rolü için sertifikaların sahibi oldu. Programa yapılan 169 başvuru içinde uygunluk kriterlerini sağlayan kuruluşlar arasında yer alan AGÜ Gençlik Fabrikası ayrıca Erasmus+ Gençlik Akreditasyonu Türkiye Ulusal Ajansı'na sunulan 103 başvurudan uygunluk kriterlerini taşıyan 20 proje arasında yer alarak Erasmus+ Gençlik Akreditasyonu‘nun da sahibi oldu.