AGÜ, Akademik Performansta 2. Sırada

Abdullah Gül Üniversitesi (AGÜ) University Rankings by Academic Performance'ın (URAP) 'En İyi Üniversiteleri' sıralamasında, 2000 yılından sonra kurulan üniversiteler içinde 2. oldu.

AGÜ, URAP Araştırma Laboratuvarı'nın üniversitelerin akademik performansını özetleyen listesine göre, 2000 yılından sonra kurulan üniversiteler içinde geçen yıl olduğu gibi bu yıl da 2. sırada yer aldı. Türkiye'deki üniversitelerin akademik performanslarını çeşitli kriterlere göre değerlendiren, ODTÜ Enformatik Enstitüsü bünyesinde yer alan URAP Araştırma Laboratuvarı'nın 2019-2020 üniversite sıralamaları açıklandı. Makale ve atıf sayıları, bilimsel doküman, doktora mezunu öğrenci sayısı ve öğretim üyesi başına düşen öğrenci sayısı gibi kriterler başta olmak üzere toplam 9 kriterin esas alındığı sıralamaya göre AGÜ, 2000 yılından sonra kurulan tüm üniversiteler içinde 2'inci sırada yer alarak, Türkiye'nin en iyi 2'inci üniversitesi oldu. AGÜ, raporda yer alan 6000'den az öğrencisi olan üniversiteler kategorisinde ise geçen yıl olduğu gibi 4'üncü sırayı elde etti.

Lisans mezunu veren 166 üniversite yer aldığı URAP Türkiye sıralamasında, araştırma kurumlarının performans değerlendirmesini yapmakta olan Clarivate Analytics-InCites ile YÖK'ün yayımladığı veriler değerlendirmeye alındı.