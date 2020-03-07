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AGÜ Dr. Öğretim Üyesi Coşkun'a MIT'den Davet

Abdullah Gül Üniversitesi (AGÜ) Bilgisayar Mühendisliği Dr.

Öğretim Üyesi Mustafa Coşkun, dünyanın en iyi üniversitelerinden biri olan Massachusetts Institute of Technology (MIT) (Massachusetts Teknoloji Enstitüsü) tarafından düzenlenen konferansa, konuşmacı olarak davet edildi.


ABD'de, 18 Mayıs'ta yapılacak olan “Yapısal Yapay Zekâ” konulu konferansta, Dr. Coşkun, “Optimal Transport” konulu çalışmasını sunacak. Dr. Coşkun'un “Optimal Transport” konulu çalışması, yapısal transformasyonların daha doğru yapılmasını sağlıyor ve yapay zekâ, bioinformatik, görüntü işleme gibi birçok alanda uygulanıyor.

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