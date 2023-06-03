AGÜ, dünya üniversiteleri arasında ilk 200'de

Abdullah Gül Üniversitesi (AGÜ) dünya üniversiteleri arasında ilk 200'e girdi. Dünyanın en prestijli yükseköğretim derecelendirme kuruluşlarından biri olan Times Higher Education'ın (THE) 2023 Toplumsal Etki Sıralaması'nda dünya üniversiteler arasında ilk 200'e giren AGÜ, uluslararası başarılarına bir yenisini daha ekledi.

Bu yıl Suudi Arabistan'ın Thuwal Şehrinde düzenlenen Küresel Sürdürülebilir Kalkınma Kongresi'nde (The Global Sustainable Development Congress) açıklanan TIMES'ın Toplumsal Etki Sıralamasında 112 ülkeden 1591 üniversite listelendi. Birleşmiş Milletler'in Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri (SKH) göz önünde bulundurularak yapılan sıralamada AGÜ, dünyadaki tüm üniversiteler arasında 101-200 bandında yer aldı. AGÜ, Türkiye'de İTÜ'nün ardından 2'inci sırada yer alırken, AGÜ'yü ODTÜ (101-200), Hacettepe (201-300), Yıldız Teknik (201-300), Erciyes (301-400), Özyeğin (301-400) ve Sakarya (301-400) üniversiteleri izledi.

Dünya sıralamasında Yoksulluğa Son kategorisinde 28'inci, Amaçlar İçin Ortaklıklar kategorisinde 74'üncü, Nitelikli Eğitim kategorisinde 98'inci sırada yer alan AGÜ, gerçekleştirdiği topluma katkı sağlayan çok sayıda etkinlik ve proje sayesinde geçen yıla göre performansını 6 puan daha yükseltti.

Geçtiğimiz günlerde, Hansa Üniversiteler Birliği tarafından oluşturulan ve ABD'nin Florida eyaletindeki Florida Gulf Coast Üniversitesi'nde düzenlenen törende açıklanan 2023 WURI Dünya Yenilikçi Üniversiteler listesinde de 15'inci sırada yer alan AGÜ, Türkiye'den listeye giren tek üniversite olmuştu.

Dünyanın en iyi üniversiteleri arasına girme başarısını değerlendiren Rektör Prof. Dr. Cengiz Yılmaz, AGÜ'nün kuruluşundan beri eğitim, araştırma ve topluma katkıya büyük önem verdiklerini belirterek “Eğitim ve araştırmanın yanısıra yeni nesil üniversitelerin en önemli ayırt edici özelliği olan topluma olumlu katkı yapma konusunda da dünyanın en genç ve lider üniversitesi olduk” dedi.

Dünya sıralamasında ilk 200'de Türkiye'den AGÜ, İTÜ ve ODTÜ'nün, dünyadan da M.I.T. gibi köklü ve başarılı üniversitelerin yer aldığını kaydeden Rektör Yılmaz hem Türkiye'nin hem de dünyanın en iyi üniversiteleri arasında olmaktan memnuniyet duyduklarını ifade etti.