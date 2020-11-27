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AGÜ Mimarlık Bölümünden Başkan Cabbar'a ziyaret

Abdullah Gül Üniversitesi Mimarlık Bölüm Başkanı Prof.

Dr. Burak Asiliskender beraberindeki Bölüm Başkan Yardımcısı Dr. Buket Metin ve Araştırma Görevlisi Özlem Kevseroğlu ile birlikte Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar'ı makamında ziyaret etti.


Abdullah Gül Üniversitesi Mimarlık Bölümü hocaları ve öğrencilerinin Develi Evleri ile ilgili yaptıkları çalışmalar hakkında Başkan Cabbar'a bilgilendirmede bulunan akademisyenler, Develi evlerinin mimari özelliklerinin muhafazası için üniversite bünyesinde çalışmalara destek vereceklerini belirtti.


Develi'nin kültürel anlamda bünyesinde büyük zenginlikler barındırdığını bunun mimariye de çok güzel bir şekilde yansıdığını belirten Cabbar, “Develimizi çalışma alanı olarak belirleyen ve Develimizin mimari hayatına olumlu katkı sağlayacak olan hocalarımıza ve öğrencilerimize gayretlerinden dolayı çok teşekkür ediyorum. Bizler de Develi Belediyesi olarak Develi evlerinin orijinalliğinin devamı için yapılacak her türlü çalışmaya canı gönülden destek vermeye devam edeceğiz” açıklamalarında bulundu.

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