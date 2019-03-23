AGÜ - Missouri Bilim ve Teknik Üniversitesi İş Birliği

Abdullah Gül Üniversitesi (AGÜ) ile ABD'nin mühendislik alanında en başarılı üniversitelerinden olan Missouri Bilim ve Teknik Üniversitesi arasında yeni bir iş birliği anlaşması imzalandı. İki üniversite arasında 2017 yılında da tasarım merkezi, ortak program açılması, akademisyen ve öğrenci değişimini kapsayan çok yönlü iş birliği anlaşması imzalanmış ve iki üniversite arasında online ortak dersler verilmeye başlamıştı.

Yeni akademik İş birliği anlaşması, Sümer Kampüsü Senato Salonu'nda düzenlenen toplantıda imzalandı. Toplantıya Missouri Bilim ve Teknik Üniversitesi'nden Baş Rektör Yardımcısı Dr. Robert Marley ve beraberindeki heyet, AGÜ'den ise Rektör Prof. Dr. İhsan Sabuncuoğlu, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. İrfan Alan, Prof. Dr. Cengiz Yılmaz, dekanlar, bölüm başkanları akademisyenler katıldı.

Toplantıda konuşan Rektör Prof. Dr. İhsan Sabuncuoğlu, Missouri Bilim ve Teknik Üniversitesi ile özellikle mühendislik alanlarında akademik iş birliği çerçevesinde çeşitli ortak araştırma projeleri geliştireceklerini söyledi.

Rektör Sabuncuoğlu, halen devam etmekte olan online derslerin sayılarının da arttırılacağını ifade etti.

Missouri Bilim ve Teknik Üniversitesi Baş Rektör Yardımcısı Dr. Robert Marley ise konuşmasında iş birliğinden memnuniyet duyduklarını ifade etti. Dr. Marley AGÜ ile iş birliğini daha geliştirmeyi düşündüklerini dile getirdi.

Daha sonra Rektör Sabuncuoğlu ve Dr. Marley iş birliği anlaşmasını imzaladı. Missouri Bilim ve Teknik Üniversitesi heyeti ile AGÜ'lü akademisyenler, gün boyunca çeşitli toplantılar yaparak, iş birliği alanlarını görüştü, çeşitli ortak projeler hakkında fikir alışverişinde bulundu.