İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

AGÜ Müzik Topluluğu'ndan Konser

Abdullah Gül Üniversitesi (AGÜ) Türk Müziği Topluluğu’nun, Şef Zarife Kırdök yönetiminde verdiği, TRT Türk Sanat Müziği Sanatçısı Ayfer Er’in de sahne aldığı “Şarkılarla Zeki Müren” konseri büyük ilgi gördü.

Abdullah Gül Üniversitesi (AGÜ) Türk Müziği Topluluğu'nun, Şef Zarife Kırdök yönetiminde verdiği, TRT Türk Sanat Müziği Sanatçısı Ayfer Er'in de sahne aldığı “Şarkılarla Zeki Müren” konseri büyük ilgi gördü.


Kültür ve Turizm Müdürlüğü salonunda verilen konserde, “Sanat Güneşi" olarak anılan, Klasik Türk Müziğinin en büyük isimlerinden biri olan Zeki Müren'in birbirinden güzel eserleri seslendirildi.


Salonun tamamen dolduğu, yaklaşık 500 ‘den fazla kişinin izlediği konserde, Zeki Müren'in en güzel eserleri hem koro hem de solo olarak seslendirildi. Konserde, TRT Türk Sanat Müziği Sanatçısı Ayfer Er de sahne alarak, Zeki Müren'in eserlerini yorumladı.


Konserin sonunda Rektör Vekili Prof. Dr. İrfan Alan, AGÜ Türk Müziği Topluluğu'nu, Şef Zarife Kırdök'ü ve TRT Türk Sanat Müziği Sanatçısı Ayfer Er'i, başarılı performanslarından dolayı kutlayarak çiçek verdi.


Konsere büyük ilgi gösteren dinleyiciler, konser sonunda koroyu ayakta alkışladı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.