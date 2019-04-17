AGÜ Müzik ve Sahne Sanatları Kulübü'nden Tiyatro

William Shakespeare'in “Bir Yaz Gecesi Rüyası” adlı metninin, Can Yücel tarafından Türkçe söylenmiş hali olan “Bahar Noktası” adlı tiyatro oyunu sahnelendi

Abdullah Gül Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Kulübü tarafından, William Shakespeare'in “Bir Yaz Gecesi Rüyası” adlı metninin, Can Yücel tarafından Türkçe söylenmiş hali olan “Bahar Noktası” adlı tiyatro oyunu sahnelendi.

Oyun, Kulüp Danışmanı İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Özgür Balkılıç ile Fatih Önal yönetmenliğinde Gültepe Kültür Merkezi'nde sahneye konuldu.

Ana teması aşk ve evlilik olan oyunda rol alan Müzik ve Sahne Sanatları Kulübü öğrencileri, başarılı performanslarından dolayı ayakta alkışlandı.

Karışık ilişkiler üzerinden aşk ve evlilik kavramlarının komikliğine vurgu yapılan oyunun sonunda, Rektör Prof. Dr. İhsan Sabuncuoğlu ve izleyiciler, oyuncular ile Yönetmenler Dr. Öğretim Üyesi Özgür Balkılıç ve Fatih Önal'ı kutladı.

AGÜ Müzik ve Sahne Sanatları Kulübü, aynı oyunu çeşitli illerde ve üniversitelerde de sahneleyecek.