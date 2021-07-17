AGÜ, Öğrenci Memnuniyetinde Türkiye 1'incisi

Abdullah Gül Üniversitesi (AGÜ), öğrencilerin en çok memnun olduğu üniversiteler sıralamasında tüm üniversiteler içinde Türkiye 1'incisi oldu. AGÜ, daha önce de üst üste iki yıl devlet üniversiteleri arasında birinci olmuştu.

Üniversite Araştırmaları Laboratuvarı (UniAr) tarafından hazırlanan, Prof. Dr. Engin Karadağ ve Prof. Dr. Cemil Yücel tarafından yapılan Türkiye Üniversite Memnuniyet Araştırması (TÜMA) 2021 yılı sonuçları açıklandı. Tüm sınıflar düzeyinde 42 binden fazla öğrencinin katıldığı araştırmaya göre AGÜ hem devlet üniversiteleri arasında hem de genel sıralamada 1'incilik elde ederek araştırmaya dahil edilen Türkiye'deki 198 üniversite içinde en yüksek öğrenci memnuniyet oranına sahip üniversite oldu. Bu yılki araştırma Covid-19 pandemisi nedeniyle uygulanan uzaktan eğitim süreci ve metotlarının kaliteli, erişilebilir ve memnuniyet verici düzeyde karşılanabilir olması gibi sorulara cevap arandığı bir yöntemle hazırlandı. Araştırmada üniversiteler, öğrenme deneyiminin tatminkarlığı, uzaktan eğitim altyapısı, akademik destek ve ilgi, öğrenme imkan ve kaynaklarının zenginliği, kişisel gelişim ve kariyer desteği, kurumun yönetiminden ve işleyişinden memnuniyet olmak üzere 6 kategoride değerlendirildi. AGÜ araştırmada, 6 kategorinin tamamında devlet üniversiteleri arasında 1'inci olurken, öğrenim deneyimi tatminkarlığı ile kurumun yönetim ve işleyişinden memnuniyet kategorilerinde tüm üniversiteler arasında 1'liği elde etti.

Başarısını istikrarlı bir şekilde sürdüren AGÜ öğrenci memnuniyetinde yine birçok köklü üniversiteyi geride bıraktı.