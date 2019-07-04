AGÜ Öğrencileri, TÜBİTAK Proje Yarışması'nda Bölge 1.'si Oldu

Abdullah Gül Üniversitesi (AGÜ) Endüstri Mühendisliği Bölümü son sınıf öğrencileri TÜBİTAK'ın 2242 Üniversite Öğrencileri Araştırma Proje Yarışması'nda bölge 1. oldu.

Endüstri Mühendisliği Bölümü son sınıf öğrencilerinden Lütfiye Aykaç, Muhammet Mustafa Öztürk ve Muhammet Batuhan Andıç'tan oluşan ekip, toplu taşıma konusunda hazırladıkları proje ile TÜBİTAK'ın 2242 Üniversite Öğrencileri Araştırma Proje Yarışmasına katıldı.

Yarışmanın Kayseri, Aksaray, Kırşehir, Nevşehir, Niğde, Sivas ve Yozgat şehirlerini kapsayan bölge etabına katılan AGÜ'lü öğrenciler ‘Akıllı Şehirler ve Ulaşım' alanında birincilik elde etti.

Kayseri Ulaşım A.Ş. iş birliğiyle gerçekleştirilen ve akademik danışmanlığını Endüstri Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. İbrahim Akgün'ün, şirket danışmanlığını ise Muhammed Şafak Pınar'ın yaptığı ‘Şehir İçi Toplu Taşımada Kullanılan Akıllı Dolum Cihazları Üzerine Bir Optimizasyon ve Simülasyon Çalışması' başlıklı bitirme projesi ile yarışan öğrenciler, Eylül ayında gerçekleştirilecek final yarışmasına katılmaya da hak kazandı.