AGÜ Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mutlugün'e Genç Bilim İnsanı Ödülü

Dr. Evren Mutlugün, Bilim Kahramanları Derneği tarafından “Genç Bilim İnsanı” ödülüne layık görüldü.

Bilim Kahramanları Derneği tarafından düzenlenen 2018 Genç Bilim İnsanı Ödülleri sahiplerini buldu.

AGÜ Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mutlugün de ödüle layık görülen 6 akademisyenden biri oldu.

Mühendislik alanında yaptığı uluslararası çalışmalarından dolayı “Genç Bilim İnsanı” ödülüne layık görülen Doç. Dr. Mutlugün'e ödülü, İstanbul'da Pera Müzesi Oditoryumu'nda yapılan törende verildi. Törene Rektör Prof. Dr. İhsan Sabuncuoğlu da katıldı.

Bu yıl Türkiye, Amerika, İngiltere ve Almanya olmak üzere 4 ülkeden, 64 kurumdan toplam 99 proje başvurusunun kabul edildiği Genç Bilim İnsanı Ödülleri, özellikle genç bilim insanlarını bilime özendirmek ve ödüllendirmek için düzenliyor.