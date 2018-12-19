AGÜ Öğretim Üyesi Doç. Dr. Özdür'e TÜBA'dan Ödül

Dr. İbrahim Tuna Özdür, Türkiye Bilimler Akademisi'nin (TÜBA) 2018 yılı Üstün Başarılı Genç Bilim İnsanı Ödülü'ne layık görüldü.

Üstün başarılı bilim insanlarını ve bilimsel çalışmalarını teşvik etmek amacıyla düzenlenen Türkiye Bilimler Akademisi 2018 yılı Üstün Başarılı Genç Bilim İnsanlarını Ödüllendirme Programı olan TÜBA-GEBİP Ödülleri açıklandı.

Hakemler ve Akademi Kurullarınca yapılan değerlendirmede, Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. İbrahim Tuna Özdür'e, TÜBA-Üstün Başarılı Bilim İnsanı Ödülü verilmesi kararlaştırıldı.

Doç. Dr. İbrahim Tuna Özdür'e ödülü, önümüzdeki günlerde Ankara'da Cumhurbaşkanlığı himayesinde düzenlenecek törenle verilecek.

TÜBA-GEBİP Ödülleri doğa, mühendislik, sağlık bilimleri ile sosyal bilimler alanlarında çalışan üstün başarılı genç bilim insanlarını, bilimsel çalışmalarını Türkiye'de sürdürmeleri, kendi çalışma gruplarını oluşturmaları, Türkiye kaynaklı uluslararası düzeyde nitelikli proje ve yayınlarını ödüllendirme ve teşvik amacıyla 2001'den beri veriliyor.