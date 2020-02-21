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AGÜ Rektörü Prof. Dr. İhsan Sabuncuoğlu “Uzman hocalarımızı öğrencilerle bir araya getirerek interaktif bir ortam oluşturmayı hedefliyoruz”

Abdullah Gül Üniversitesi (AGÜ) Yaşam ve Doğa Bilimleri Fakültesi tarafından düzenlenen “Yaşam Bilimleri Kongresi” Sümer Kampüsü Rektörlük konferans Salonu’nda yapıldı.

Abdullah Gül Üniversitesi (AGÜ) Yaşam ve Doğa Bilimleri Fakültesi tarafından düzenlenen “Yaşam Bilimleri Kongresi” Sümer Kampüsü Rektörlük konferans Salonu'nda yapıldı.


Bu yıl 5'incisi organize edilen kongre çok sayıda şehirden biyoloji, genetik, tıp, eczacılık, biyomühendislik, kimya ve mühendislik bilimlerinden çok sayıda katılımcı ile gerçekleştirildi. Yaşam bilimleri alanında çalışan temel, klinik ve mühendislik bilim alanlarından uzman ve öğrencileri bir araya getirerek interaktif bir ortamda temel olarak kanser biyolojisi, proteomiks, biyoinformatik, doku mühendisliği, kök hücre, nanobiyoteknoloji, sinirbilim, immünoloji ve biyomedikal enstürmantasyon gibi önemli konulara yer verildi.


Kongrenin açılışında konuşan Abdullah Gül Üniversitesi (AGÜ) Rektörü Prof. Dr. İhsan Sabuncuoğlu, ”8 üniversite ve 2 bilim merkezinin yanı sıra öğrencileri ve öğretmenleri ile birlikte 5 lise ve 9 ilden yaklaşık 250 bilim insanının katılım göstereceği kongremizin, Yaşam Moleküler Biyoloji ve Genetik, Biyoloji, Biyomühendislik, Tıp, Eczacılık, Diş Hekimliği, Kimya Mühendisliği, Malzeme Bilimi ve Mühendisliği, Nanoteknoloji ve diğer temel bilim alanlarında uzmanlık yapan bilim insanlarının araştırmalarına ve öğrencilerimizin vizyonlarına önemli katkılar sunacağı inancındayız. Temel olarak kanser biyolojisi, proteomiks, biyoinformatik, doku mühendisliği, kök hücre, nanobiyoteknoloji, sinirbilim, immünoloji ve biyomedikal enstrümantasyon gibi önemli konuları ele alınacağı Kongremizde, yaşam bilimleri alanında çalışan temel, klinik ve mühendislik bilim alanların çalışan uzman hocalarımızı öğrencilerle bir araya getirerek interaktif bir ortam yaratmayı hedefliyoruz. Bilime ve bilin insanlarına katkı sağlayacak olan bu etkinliğin gerçekleşmesinde emeği bulunan AGÜ Yaşam ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekanımıza ve öğretim üyelerine, değerli katılımcılara ve desteklerinden dolayı sponsorlarımıza teşekkür ederim.” ifadelerini kullandı.

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