AGÜ - Rennes İşletme Yüksekokulu İş Birliği

İş birliği anlaşması, AGÜ Sümer Kampüsü'nde, Senato salonunda düzenlenen toplantıda Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İrfan Alan ile Rennes İşletme Yüksekokulu Rektör Yardımcısı Dr. Santiago Garcia tarafından imzalandı.

Yapılan anlaşmaya göre AGÜ'de 3 yıl eğitim gören öğrenciler, Rennes İşletme Yüksekokulu'nda yüksek lisans yapabilecek.

Anlaşmanın imzalandığı toplantıda, her iki üniversite arasında yapılabilecek ortak araştırmalar, projeler ve kurslar gibi iş birliği fırsatları görüşüldü.