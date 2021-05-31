İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

AGÜ Sümer Kampüsü'nde ağaçlandırma etkinliği

Abdullah Gül Üniversitesi (AGÜ) Sümer Kampüsü ve Öğrenci Köyü’nde ağaçlandırma çalışmaları çerçevesinde yaklaşık 500 adet fidan dikildi.

Abdullah Gül Üniversitesi (AGÜ) Sümer Kampüsü ve Öğrenci Köyü'nde ağaçlandırma çalışmaları çerçevesinde yaklaşık 500 adet fidan dikildi.


Kayseri Erozyonla Mücadele Vakfı (KAYEMA) ile ortaklaşa organize edilen ağaçlandırma çalışmasına Rektör Prof. Dr. Cengiz Yılmaz, KAYEMA Başkanı Erdoğan Doğan, vakıf yöneticileri, AGÜ akademik ve idari personeli katıldı.


Rektör Prof. Dr. Cengiz Yılmaz ve KAYEMA Başkanı Erdoğan Doğan'ın da birer fidan diktiği Sümer Kampüsü ve Öğrenci Yurtlarında yaklaşık 500 adet meyve fidanı toprakla buluşturuldu.


Ağaçlandırma çalışmalarına sonbahar döneminde Mimarsinan Kampüsü'ne 3.500 adet fidanın dikimi ile devam edilecek.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.