AGÜ Sümer Kampüsü'nde ağaçlandırma etkinliği

Abdullah Gül Üniversitesi (AGÜ) Sümer Kampüsü ve Öğrenci Köyü'nde ağaçlandırma çalışmaları çerçevesinde yaklaşık 500 adet fidan dikildi.

Kayseri Erozyonla Mücadele Vakfı (KAYEMA) ile ortaklaşa organize edilen ağaçlandırma çalışmasına Rektör Prof. Dr. Cengiz Yılmaz, KAYEMA Başkanı Erdoğan Doğan, vakıf yöneticileri, AGÜ akademik ve idari personeli katıldı.

Rektör Prof. Dr. Cengiz Yılmaz ve KAYEMA Başkanı Erdoğan Doğan'ın da birer fidan diktiği Sümer Kampüsü ve Öğrenci Yurtlarında yaklaşık 500 adet meyve fidanı toprakla buluşturuldu.

Ağaçlandırma çalışmalarına sonbahar döneminde Mimarsinan Kampüsü'ne 3.500 adet fidanın dikimi ile devam edilecek.