AGÜ Talks Söyleşileri Teknoloji Şirketi Clariba'nın Kurucu ve CEO'su Marc Haberland Konuşmacı Olarak Katıldı

Hollanda merkezli Clariba adlı uluslararası teknoloji şirketinin kurucusu ve CEO'su Marc Haberland, Abdullah Gül Üniversitesi'nde (AGÜ), “Girişimcilikte ikinci şans” konulu konferans verdi.

AGÜ Gençlik Fabrikası tarafından düzenlenen ve kültür, sanat, spor, eğitim ve iş dünyasının önde gelen isimlerini öğrencilerle buluşturmayı hedefleyen "AGÜ Talks" söyleşileri devam ediyor.

Söyleşilere bu kez, yeni nesil akıllı sistemler geliştiren uluslararası bir teknoloji şirketi olan, Hp, Reuters, Vodafone, Bayer, Universal Picture gibi uluslararası şirketlerle çalışan Clariba şirketinin kurucusu ve CEO'su Marc Haberland konuşmacı olarak katıldı.

Haberland, “Girişimcilikte ikinci şans” konulu konferans vererek, girişimci olmak ve yeni bir şirket kurmak isteyenlere tavsiyelere bulundu.

Yeni şirket kurarken iki konunun önemli olduğunu ifade eden Haberland, bunlardan birincisinin şirketin misyonu, vizyonu ve değerleri olduğunu söyledi. Haberland, “Şirketinizin misyonu, vizyonu ve değerlerini doğru belirlemek çok önemli” dedi.

İkinci önemli konunun ise “Neden” sorusunun cevabı olduğunu belirten Haberland, “Kendinize ‘Neden' sorusunu sorarak işe başlayın. ‘Neden' sorusunun cevabına odaklanın. Bu sorunun cevabına çalışmak zor iş. Çok işiniz var çünkü müşteriler sizlerden sürekli yeni bir şeyler istiyor. Tabi ki misyon vizyon ve değerler çok önemli ama aynı zamanda müşterilere ihtiyacınız var. Yeni müşterilere, sermayeye ihtiyacınız var” diye konuştu.

Yeni iş kuracaklara kendi iş bağlantılarını oluşturarak, çevrelerini genişletmelerini öneren Haberland, sürekli öğrenmeye önem vererek kendilerini geliştirmeleri gerektiğini vurguladı.

“Rakipleriniz tanıyın keşfedin ve yenilikçi olun” diyen Haberland, öğrencilerin ve diğer katılımcıların sorularını da yanıtladı.

Konferansın sonunda Haberland'a, AGÜ Gençlik Fabrikası Koordinatörü Öğretim Görevlisi Zeynep Tuğçe Çiftçibaşı Güç tarafından, kendi adına dikilen fidanın, Fidan Bağış Sertifikası verildi.

Konferansa Rektör Prof. Dr. İhsan Sabuncuoğlu, akademisyenler, öğrenciler ve çok sayıda davetli katıldı.