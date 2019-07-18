AGÜ Tanıtım ve Tercih Günleri Başladı

Tanıtım ve Tercih Günlerinde, üniversite adayı öğrencilere ve ailelerine üniversite tercihleri, meslekler, eğitim olanakları, akademik programlar, olanaklar ve barınma imkanları hakkında bilgiler veriliyor.

Sümer Kampüsü Sergi Salonu'nda yapılmakta olan Tanıtım ve Tercih Günleri, her gün 09.00 ile 19.00 saatleri arasında, 29 Temmuz tarihine kadar sürecek. Tanıtım ve Tercih Günleri süresince aday öğrencilere ve ailelerine üniversite tercihleri, tercih yapılırken dikkat edilmesi gereken hususlar, eğitim olanakları, akademik programlar, burslar, kampüs imkanları, üniversitenin yurtiçi ve yurtdışı olanakları, barınma imkanları hakkında detaylı bilgiler veriliyor. Aday öğrenciler, Rektörlük Sergi Salonu'nda açılan stantlarda akademisyenler ve oluşturulan tanıtım ekibi ile görüşerek, meslekler ve tercihlerle ilgili her türlü bilgiye ulaşabiliyor. Tanıtım Günleri çerçevesinde aday öğrenciler, 0850 360 0 248 numaralı ALO AGÜ Çağrı Merkezi'ni arayarak, 09.00 ile 21.00 saatleri arasında bilgi edinebiliyor. Adaylar gerek AGÜ ile ilgili merak ettikleri konuları gerekse tercih ve mesleklerle ilgili bilgileri, 0549 241 9 380 numaralı Whatsapp hattı aracılığıyla üniversite öğrencilerinden, akademisyenlerden veya tanıtım ekibinden öğrenebiliyor.

Üniversiteyi ziyaret etmek isteyen öğrenci ve velilerine gar, otogar ve havalimanından ulaşım imkanı da sağlanıyor.