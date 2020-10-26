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AGÜ TTO'dan Girişimcilere Bir Destek Daha

Abdullah Gül Üniversitesi (AGÜ) Teknoloji Transfer Ofisi, Amerikan Büyükelçiliği Hibe Programından desteklenmeye hak kazanan ’Creative Hub: From Local to Global’ projesi kapsamında kurulacak merkezde, girişimcilerin yenilikçiliklerini geliştirmelerine imkan sağlayacak.

Abdullah Gül Üniversitesi (AGÜ) Teknoloji Transfer Ofisi, Amerikan Büyükelçiliği Hibe Programından desteklenmeye hak kazanan 'Creative Hub: From Local to Global' projesi kapsamında kurulacak merkezde, girişimcilerin yenilikçiliklerini geliştirmelerine imkan sağlayacak.


Abdullah Gül Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi (AGÜ TTO), girişimci gençlerin yenilikçi düşünmesini teşvik eden, farklı disiplinden girişimcilerin bir arada çalışmasını sağlayacak, ABD, İngiltere ve Avrupa'nın önde gelen ülkelerinde ticarileşme sorununa yeni bir çözüm üreten “Creative Hub” projesini Sümer Kampüsü'nde hayata geçirdi. Teknoloji Transfer Ofisi ekibinin hazırladığı, Amerikan Büyükelçiliği Hibe Programına sunulup, desteklenmeye hak kazanan “Creative Hub: From Local to Global” projesi kapsamında merkez kurulacak. Kurulacak merkezde ise girişimcilerin yenilikçiliklerini geliştirmelerini sağlayacak disiplinlerarası çalışmaları ve iş birliğini teşvik edecek eğitimler verilecek. Ayrıca, atölyeler ve yarışmalar düzenlenecek. Girişimcilerin tasarım ve yazılım alanındaki bilgi birikimlerini arttırmak amacıyla uzun süreli eğitimler de gerçekleştirilecek.

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