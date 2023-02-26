AGÜ Vakfı'na Ait KYK Yurdu Depremzedelerin Kullanımına Hazır

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından, Abdullah Gül Üniversitesi'nin (AGÜ) Vakfı'na ait Mimarsinan Mahallesi'nde bulunan Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurdunu 6,5 milyon TL maliyetle, kullanıma hazır hale getirmek için altyapı ve üst yapı bütün eksikleri tamamlanarak, depremzedelerin kullanımına hazır hale getirildi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, depremin etkilerini azaltmak ve gerçekleşen hasarı en aza indirmek için özverili girişimlerini sürdürüyor. Bu çerçevede şehirdeki bütün imkânları seferber eden büyükşehir belediyesi, Kayseri'deki yurtların da tahsis edilmesine aracı oluyor. Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen depremzede vatandaşları konuk etmek için, Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından AGÜ Vakfı'na ait olan 500 kişilik Haydar Aliyev Yurt Binası, KYK tarafından kiralanarak, gerekli altyapı üst yapı bütün eksikleri tamamlanıp, depremzede vatandaşların barınması için uygun hale getirildi. Deprem sonrasında depremzede vatandaşları yerleştirebilmek için büyük bir özveri ve gayret ile söz konusu yurtta çalışmalar yapan büyükşehir belediyesi ekipleri, kazan dairesi içindeki yer tipi yoğuşmalı kazan, pompalar ve boylerleri yurda yerleştirdi. Ayrıca mutfak havalandırmaları ve tesisatları, temiz su deposu, yangın su deposu, yangın hidroforu, temiz su hidroforu ana tesisatı, yemekhane, bulaşıkhane de yapılarak, yurt binasının kazan dairesine ve yemekhanesine doğalgaz tesisatı da çekildi.

Gerçekleştirilen inşaat, mekanik ve elektrik tesisatları için 6 milyon 500 bin TL harcama yapıldı.