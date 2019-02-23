AGÜ'de 4. Yaşam Bilimleri Kongresi

Dr. İhsan Sabuncuğlu, Yaşam Bilimleri, Molekuler Biyoloji ve Genetik alanının, özellikle tıp alanına büyük ve çok önemli katkılar sağladığını belirterek, “Daha sağlıklı daha mutlu yarınlar yaşamamız için bu alandaki çalışmalara daha çok ihtiyacımız var” dedi.

AGÜ Yaşam ve Doğa Bilimleri Fakültesi tarafından düzenlenen “Yaşam Bilimleri Kongresi” Sümer Kampüsü Rektörlük Konferans Salonunda başladı. Bu yıl 4'ncüsü organize edilen kongrede, çok sayıda şehirden, çeşitli üniversitelerden biyoloji, genetik, tıp, eczacılık, biyomühendislik, kimya ve mühendislik bilimlerinden yaklaşık 300 katılımcı yer aldı.

Yaşam bilimleri alanında çalışan temel, klinik ve mühendislik bilim alanlarından uzman ve öğrencileri bir araya getirerek interaktif bir ortam yaratılması hedeflenen kongrede, temel olarak kanser biyolojisi, proteomiks, biyoinformatik, doku muhendisliği, kök hucre, nanobiyoteknoloji, sinirbilim, immunoloji ve biyomedikal ensturmantasyon gibi önemli konuları ele alındı.

Kongrenin açılışında konuşan Rektör Prof. Dr. İhsan Sabuncuoğlu, Yaşam Bilimlerinin, Moleküler Biyoloji ve Genetik alanının günümüzde özellikle insan sağlığı, mutlu ve sağlıklı gelecek için çok önemli olduğunu vurguladı.

Rektör Prof. Dr.Sabuncuoğlu, “Molekuler Biyoloji ve Genetik alanı, özellikle tıp alanına büyük ve çok önemli katkılar sağladı. Daha sağlıklı daha mutlu yarınlar yaşamamız için bu alandaki çalışmalara daha çok ihtiyacımız var” dedi.

AGÜ'de kurucu dekan ve Rektör Yardımcısı iken İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü'ne (İYTE) Rektör olarak atanan Prof. Dr. Yusuf Baran da konuşmasında, dünya tarihindeki teknolojik gelişmeleri, bilginin önemini, Yaşam Bilimleri ve Molekuler Biyoloji ve Genetik alanındaki gelişmeleri anlattı.

İYTE Rektörü Prof. Dr. Baran, “Geçmişten Geleceğe Bilim ve Toplum” başlıklı bir de sunum yaptı. Rektör Baran sunumunda robotik, kablosuz elektrik, mobil uygulamalarla sağlık kontrolleri, kök hücre gibi alanlardaki gelişmeler hakkında bilgiler verdi.

Yaşam ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Alaattin Şen ise 4. Yaşam Bilimleri Kongresi'ne katılan ve destek sağlayan herkese teşekkür ederek, kongrede bir çok alanda bilgi alışverişinde bulunacağını ifade etti.

Kongre hakkında bilgiler veren Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölüm Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Emel Başak Gencer Akçok ise kongrenin Molekuler Biyoloji ve Genetik, Biyoloji, Biyomuhendislik, Tıp, Eczacılık, Diş Hekimliği, Kimya Muhendisliği, Malzeme Bilimi ve Muhendisliği, Biyoinformatik, Nanoteknoloji ve diğer temel bilim alanlarında uzmanlık yapan bilim insanlarının araştırmalarına ve öğrencilerin vizyonlarına önemli katkılar sunacağını ifade etti.

Çeşitli sunumlar ve konuşmaların yapılacağı kongre iki gün sürecek.