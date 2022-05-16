AGÜ'de Bangladeş Günü

Abdullah Gül Üniversitesi'nde (AGÜ), Uluslararası Ofis ve Uluslararası Öğrenci Kulübü tarafından başlatılan Kültürlerarası Etkinlik Serisi çerçevesinde Bangladeş Günü gerçekleştirildi.

Uluslararası Öğrenci Kulübü ile ortaklaşa düzenlenen Bangladeş Günü etkinliği, Sümer Kampüsü Rektörlük Konferans Salonunda yapıldı. Etkinlikte Bangladeşli öğrenciler, diğer Türk ve uluslararası öğrencilere ile etkinliğe katılan diğer AGÜ üyelerine kültürlerini ve ülkelerini tanıttı. Projenin geçmişi hakkında bilgilendirme ile başlayan etkinlikte Bangladeşli öğrenciler kültürlerini, ülkelerinin tarihini, yaptıkları sunumlar ve diğer performanslarla anlattı. Bangladeşli öğrenciler ayrıca geleneksel kıyafetlerini de tanıttı.

Ülkeleri hakkında sosyal, kültürel, coğrafi ve tarihi bilgiler veren öğrenciler, etkinlik sonunda katılanlara, ülkelerine ait yöresel yiyecek ikramında bulundu.