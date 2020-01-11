AGÜ'de kariyer sohbetleri

Yüz tanıma teknolojisi alanında faaliyet gösteren teknoloji firması Ayonix'in kurucusu Doç. Dr. Sadi Vural, “Dünyanın Tanıdığı Bir Mühendis Olmak” konulu konferans verdi.

Abdullah Gül Üniversitesi'nde (AGÜ) Kariyer Merkezi tarafından düzenlenen Kariyer Sohbetleri etkinlikleri kapsamında, yüz tanıma teknolojisi alanında faaliyet gösteren teknoloji firması Ayonix'in kurucusu, akademisyen ve iş adamı Doç. Dr. Sadi Vural, "Dünyanın Tanıdığı Bir Mühendis Olmak" konulu konferans verdi. Doç. Dr. Vural, Microsoft ve Apple gibi dijital dünya devleriyle rekabet etmenin yollarını ve sektörü takip eden değil yönlendiren bir mühendis olma konusunda tecrübelerini öğrencilerle paylaştı. Toshiba ve Sony gibi şirketlerle birlikte çalışmalar gerçekleştiren ayrıca ABD ve G20 ülkelerinin istihbarat servisleri için yüz tanıma teknolojileri tasarlayan bir bilim insanı olan Doç. Dr. Vural, konferansta öğrencilerin sorularını da yanıtladı.

Rektörlük Salonunda gerçekleştirilen konferansa AGÜ'den öğrenci ve akademisyenlerin yanısıra, Kayseri'deki diğer üniversitelerden ve çok sayıda kolejden öğrenciler de katıldı.