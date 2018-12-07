AGÜ'de Mobil Hackathon Yarışması

Abdullah Gül Üniversitesi'nde (AGÜ) belli bir ortak fikre sahip insanların belirli bir süre içerisinde, takım çalışması halinde aynı ortamda aynı havayı soluyarak inovatif fikirlerini kodlara dökmesi olan Hackathon yarışması düzenlendi. Çeşitli üniversitelerden öğrencilerden oluşan gruplar, spor eğitmenlerine akıllı uygulamalar geliştirmek için yarıştı.

AGU Computer Society Kulübü, Teknoloji Transfer Ofisi (AGÜ TTO) işbirliği ve bir teknoloji firması olan VIITA Concept' in ana sponsorluğu ile düzenlenen Hackathon, Sümer Kampüsü'nde yapıldı.

Bireysel ve ekip katılımına açık olan etkinliğe başta farklı üniversitelerin mühendislik öğrencileri olmak üzere 50 yazılımcı katılarak, 18 saat boyunca spor eğitmenleri için 11 farklı akıllı uygulama geliştirdi.

Hackathon'da çeşitli üniversitelerin öğrencilerinin oluşturduğu toplam 19 grup yarıştı. Projeleri uzman jüri üyeleri tarafından değerlendirilen yarışmacılardan, AGÜ'lü öğrencilerden oluşan "SIGSEGV” adlı grup birinci oldu.

İlk üçe giren gruplara hediye çekleri jüri tarafından törenle verilirken, TTO Direktörü Aytaç Uzunlas, program kapsamında üretilen ürünlerin ticari ürünlere dönüşmesi amacıyla katılımcılara mentörlük desteğinin sağlanacağını bildirdi.