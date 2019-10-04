Öğrencilerin öneri ve taleplerinin dinlendiği buluşma toplantılarında öğrenciler sordu, Rektör Prof. Dr. Sabuncuoğlu ve üniversite yönetimi cevapladı.

Öğrencilerin en çok memnun olduğu üniversiteler sıralamasında, devlet üniversiteleri arasında 1'nci olan, tüm üniversiteler sıralamasında ise ilk 5'te yer alan Abdullah Gül Üniversitesi'nde (AGÜ) Öğrenci Buluşmaları toplantısı düzenlendi.

İlki gerçekleştirilen ve iki grup halinde yapılan Öğrenci Buluşmalarına özellikle üniversiteyi bu yıl kazanarak AGÜ'ye gelen öğrenciler katıldı.

Bir söyleşi havasında geçen toplantıda Rektör Prof. Dr. İhsan Sabuncuoğlu, AGÜ'nün misyonu, vizyonu ve değerleri hakkında üniversiteye bu yıl katılan öğrencileri bilgilendirdi.

AGÜ'nün topluma katkı sağlama, etik değerler, hayal kurma, empati kurma, birlikte başarma, değişimi yönetme, küresel olmak, mükemmeli hedefleme gibi değerlerini anlatan Rektör Prof. Dr. Sabuncuoğlu, bu değerlere büyük önem verdiklerini söyledi.

Bu değerleri öğrencilerden içselleştirmelerini öneren Prof. Dr. Sabuncuoğlu, bu değerlere sahip olarak mezun olmalarını beklediklerini ifade etti.

Prof. Dr. Sabuncuoğlu daha sonra öğrencilerin öneri ve taleplerini dinledi. Öğrenciler fikir beklenti ve önerilerini, toplantıya katılan Rektör Yardımcıları, dekanlar, bölüm başkanları ve öğrencilere hizmet veren birimlerin yöneticileri ile de paylaştılar.

AGÜ'de öğrenci buluşmaları toplantıları devam edecek.