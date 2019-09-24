AGÜ'de Oryantasyon Günleri

Abdullah Gül Üniversitesi'ne (AGÜ) bu yıl yeni başlayan öğrenciler ile uluslararası öğrencilere yönelik oryantasyon programı düzenlendi.

Sümer Kampüsü'nde yapılan oryantasyon programı, bu yıl gelen yerli ve yabancı öğrencilerin, üniversite ve çevreyle uyum sağlamalarını kolaylaştırmak, üniversitenin yapısını ve olanaklarını tanımalarına yardımcı olmak amacıyla gerçekleştirildi.

Öğrenci Dekanlığı, Uluslararası Ofis, gençlik faaliyetleri yürüten Gençlik Fabrikası, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu ile Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından ortaklaşa düzenlenen oryantasyon programında öğrenciler kazandıkları bölümleriyle de biraraya gelerek, akademisyenleriyle buluştu.

Birçok sosyal faaliyetin de düzenlendiği programda öğrencilere üniversitenin misyonu, vizyonu, akademik ve idari birimler tanıtıldı, üniversitenin sağladığı olanaklar hakkında bilgiler verildi.

Programda oyunlar, grup çalışmaları, akran rehberliği gibi etkinliklere de yer verildi.

Öğrencilerin hem üniversiteye hem de Kayseri'ye uyum sürecini kolaylaştırmak amacıyla gerçekleştirilen oryantasyon programı bir hafta sürdü.