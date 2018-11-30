AGÜ'de 'Sanayide Dijital Devrim, Endüstri 4.0' Konulu Panel düzenlendi

Abdullah Gül Üniversitesi'nde (AGÜ) 'Sanayide Dijital Devrim, Endüstri 4.0' Konulu panel düzenlendi.

Finans ve Ekonomi Kulübü tarafından düzenlenen panele konuşmacı olarak, Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Başkanı Mehmet Büyüksimitci ile AGÜ Bilgisayar Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Çağrı Güngör katıldı. Finans ve Ekonomi Kulübü Başkanı Hamit Kaya'nın moderatörlüğünde gerçekleştirilen panelde konuşan KAYSO Başkanı Mehmet Büyüksimitci, tüm devrimleri kaçıran bir millet olduğumuzu, Endüstri 4.0'ı da kaçırmak üzere olduğumuzu söyledi. Endüstri 4.0 sanayi devriminin çıkış amacını anlatan Büyüksimitci, dünyada bir değişim yaşanmakta olduğunu ve bizim de bu değişime uymamız gerektiğini söyledi. Artık insanların tercihlerinin değişmekte olduğunu belirten Büyüksimitci, “Yüksek adetli üretimlerden, seri üretimlerden daha butik üretimlere geçiş var. Çünkü insanlar artık daha seçiciler. Araç üretimine baktığımızda bizim dört veya beş ana rengimiz olurdu. Ana renk beyaz kırmızı mavi, lacivert veya gri olurdu. Şimdi ise leylak pembesi veya menekşe moru gibi çok farklı renkler ve iç döşemeler, aksesuarlar, inanılmaz bir varyasyon var” dedi. Kayseri'den de örnekler veren Büyüksimitci, eskiden Kayseri'de kanepe üretiminin tek tip üretim yapıldığını minimum ise 15 bin adet üretilmekte olduğunu şimdi ise bu üretimin 500'e 600'e düştüğünü söyledi. Müşterilerin artık hep aynı şeyleri almak istemediğini ifade eden Büyüksimitci, değişik renkler değişik modelleri görmek istediğini kaydetti. Sanayi devrimi Endüstri 4.0 ile değişimin bundan sonra çok hızlı olacağını vurgulayan Büyüksimitci, bu değişimle birlikte çok farklı mesleklerin ortaya çıkacağını, ülke olarak bizim de çok hızlı hareket etmemiz, başta eğitim olmak üzere bu değişimi yakalamamız gerektiğini dile getirdi. Bu konuda gençlere çok iş düştüğünü belirten Başkan Büyüksimitci, ülke olarak endüstri 4.0'ı çok iyi yetişmiş genç beyinlerle yakalayabileceğimizi belirterek, gençlere şu tavsiyelerde bulundu;

"Bazen genç arkadaşlarımız çok çabuk vazgeçiyorlar. Bir konuda başarısız olunca bıkkınlık göstermeyin, hemen vazgeçmeyin. Başarısızlık illaki olacak, bu iş hayatında da böyle ama birden çok deneme yapmanız, ısrarcı olmanız lazım. Önemli bilim adamlarının hayatlarına baktığınızda da bunu görebilirsiniz. Kendinize güvenin, inanın ve ısrarcı olun. Çünkü o bilgi sizlerde var. Bunun yanı sıra araştırmacı olun. Belki ileride buralardan aldığınız bilgiler demode olacak. Kendinizi devamlı güncelleyin, meraklı olun, sorgulayıcı olun. İmkanı olan arkadaşlarımız mutlaka yüksek lisans ve doktoralarını yapsınlar. Günümüzde sanayinin böyle gençlere çok ihtiyacı var.”

AGÜ Bilgisayar Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Çağrı Güngör de önce diğer sanayi devrimlerini anlattı. Daha sonra Endüstri 4.0 sanayi devrimine değinen Prof. Dr. Güngör özellikle Alman şirketlerinin öne çıktığı bir devrim görmekte olduklarını söyledi. Prof. Dr. Güngör şöyle konuştu;

"4. sanayi devrimi denilince hem akademisyenler mühendisler ilk başta bu devrim çıktığında biraz boşluğa düştüler. Ama detaylara bakıldığında aslında olan Almanya'nın Amerika'nın yaptığı üretimler daha önce Çin, Doğu Asya gibi ülkelerde yapılıyordu. Baktılar ki bu ucuz işçilikten dolayı yarar sağlıyor ama finansal olarak ama kendi vatandaşlarına iş sağlama konusunda reel sektör konusunda Çin'e bağımlı kalmışlar. Almanya ve Amerika'da ucuz işçilik imkansız. Bu gibi hayat standardının yüksel olduğu ülkelerde var güçleriyle son 15- 20 yıldır, minimum insanın etkileştiği, daha çok makinelerin kontrol ettiği sensörler, robotik gibi alanlarda optimize olmuş sistemlerle üretim yapabilir miyiz diye uğraştılar. Buna aslında ABD'de akıllı gezegen, akıllı şehircilik gibi terimlerle bir anlamda pazarlamaya çalışıyorlardı. Son bir kaç yıldır da Almanya'da aslında Endüstri 4.0 diye yeni bir sanayi devrimi oluyor. Bu aslında insansız fabrika sistemleri geliyor diye ortaya çıktı. Özellikle alman şirketlerinin öne çıktığı bir devrim görüyoruz.”

Panelin sonunda ise konuşmacılara teşekkür plaketleri verildi.