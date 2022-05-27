AGÜ'de Uluslararası Personel Hareketliliği Haftası

Sümer Kampüsü'nde gerçekleştirilen etkinliğe ABD, İspanya, Polonya, Litvanya, Romanya, Malezya ve Irak'tan 9 farklı kurumdan uluslararasılaşma alanında çalışan 15 kişi katıldı. Etkinliğin ilk gününde Uluslararası Ofis ekibi Kayseri'yi ve Abdullah Gül Üniversitesini tanıtan bir sunum yaptı. Ardından üniversitenin uluslararasılaşma alanında yaptığı faaliyetler anlatıldı. İkinci gün ise katılımcılar kendi kurumlarını tanıtan sunumlarını yapıp, açtıkları stantlarda AGÜ öğrencisi ve personeli ile buluştu. İtalya'nın Sapienza Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Luciano Saso da etkinliğe Zoom üzerinden katılarak 'Covid-19'un Üniversiteler Üzerine Etkileri' başlıklı bir sunum yapıp, soruları yanıtladı. Üçüncü günde Gençlik Fabrikası ve Kariyer Merkezi yetkililerinin birimlerini tanıttığı etkinlik son gün gerçekleştirilen uluslararasılaşma, uluslararası öğrenci alımı ve uluslararası hareketlilikler üzerine katılımcıların deneyimlerini paylaştığı çalıştaylarla sona erdi. Etkinliğin sonunda katılımcılara ve organizasyona destek olan gönüllü öğrencilere sertifikaları verildi.

Uluslararası Personel Hareketliliği Haftası'na katılan yabancı konuklar Sümer Kampüsü'nün yanısıra Abdullah Gül Cumhurbaşkanlığı Müze ve Kütüphanesi ile Kayseri ve Kapadokya'nın tarihi ve turistik mekanlarını ziyaret etti.