AGÜ'den Fahri Profesörlük Unvanı

Abdullah Gül Üniversitesi (AGÜ) tarafından, Almanya Federal Cumhuriyeti Ulaştırma, İmar ve Kentsel Dönüşüm Bakanlığı Müsteşarlığı görevi yapmış olan Rainer Bomba'ya, Fahri Profesörlük unvanı verildi.

Bomba'ya Fahri Profesörlük unvanı, “Sürdürülebilirlik” ana başlığı altında Akıllı Sistemler, İnovasyon ve Girişimcilik, Enerji ve Sağlık alanlarında küresel sorunlara yönelik araştırmaların yapılmakta olduğu AGÜ'de üniversite senatosunun önerisi ile tevcih edildi.

Bomba'ya Fahri Profesörlük diploması, Sümer Kampüsü Rektörlük Konferans Salonu'nda törenle verildi.

Törende konuşan Rektör Prof. Dr. İhsan Sabuncuoğlu Bomba'ya, akademik ve profesyonel kariyerindeki etkileyici başarılarından, uluslararası bağlantıları ve bunların yanısıra akıllı şehircilik, ulaşım ve istihdam konularında öne çıkan önemli çalışmalarından dolayı Fahri Profesörlük unvanı verme kararı aldıklarını söyledi.

Prof. Dr. Sabuncuoğlu, “Bugün Rainer Bomba'nın AGÜ ailesine katılmasıyla, iş birliğimizin gelişeceğine ve bu sayede uluslararası arenada daha çok yer alacağımıza inanıyoruz” dedi.

Törene katılan, Bilimde Türk-Alman İş birliği Onur Nişanı'na layık görülmüş olan Prof. Dr. Şahin Albayrak da “DAI Labor An Overview of the Solutions” başlıklı, akıllı araçlarla ilgili sunum yaptı.

Fahri Profesörlük Unvanı verilmesi kararlaştırılan Rainer Bomba ise törende “New Mobility in a Digitized Society” başlıklı, akıllı şehirler ile ilgili sunum yaptı ve sunumuyla ilgili soruları cevapladı.

Ardından Rainer Bomba'ya Fahri Profesörlük diploması verildi. Bomba'ya diploması Rektör Prof. Dr. İhsan Sabuncuoğlu tarafından verildi.

Törene Berlin Teknik Üniversitesi heyeti, Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, Almanya'nın Türkiye Büyükelçiliği Kültür Bölümü Başkanı Thomas Weich, Almany Büyükelçiliği Danışmanı Guido Furchner, çok sayıda davetli ile öğrenciler, akademik ve idari personel katıldı.

Öte yandan Rainer Bomba, Prof. Dr. Şahin Albayrak başkanlığında Berlin Teknik Üniversitesi heyeti ve Rektör Prof. Dr. İhsan Sabuncuoğlu Melikgazi Belediye Başkanlığı, Kayseri Sanayi Odası, Kayseri Ticaret Odası ve Kayseri Ulaşım A.Ş'yi ziyaret ederek, çeşitli iş birliği görüşmelerinde bulundu.