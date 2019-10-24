AGÜ'den Sıkıştırılmış Toprak Atölyesi

Abdullah Gül Üniversitesi (AGÜ) ile Türkiye Mimarlar ve Mühendisler Odası (TMMOB) Kayseri Şubesi tarafından 'Sıkıştırılmış Toprak Atölyesi' gerçekleştirildi.

Atölye çalışması, Mimar Çağlar İşbilir ve Mimar Can Cumalı yürütücülüğünde, AGÜ'den Dr. Öğr. Üyesi Buket Metin, Araş. Gör. Aslıhan Atılgan, Öğr. Gör. Mehmet Gören ile İllüstrasyon Sanatçısı Burcu Ceylan'dan oluşan ekibin desteği ile Sümer Kampüsü'nde gerçekleştirildi. 12 üniversiteden 19 öğrencinin katıldığı ve bir hafta süren atölye çalışmasında sıkıştırılmış toprak yapım tekniği, detayları ile ele alındı. Atölyede toprak yapım pratikleri ve malzeme etkin tasarım detayları hakkında bilgiler verilerek, geliştirilen tasarımın yerinde üretimi gerçekleştirildi.

Atölye sonrasında oluşturulan sergi ve üretilen enstalasyon Büyük Ambar Binası'nda ziyarete açıldı.