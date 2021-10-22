AGÜ'lü ve Gazi'li Bilim İnsanlarından Üçüncü Nature Çalışması

Dr. Hakan Usta ve Gazi Üniversitesi Kimya Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Gökhan Demirel liderliğinde yürütülen iki yıllık bilimsel çalışma sonucunda, “Karbonil Fonksiyonelleştirmesi ile Üç-boyutlu Nano-Mimariler Geliştirilmesi ve Molekül-Spesifik Organik-SERS Platformlar” başlıklı makale dünyanın en saygın bilim dergileri arasında kabul edilen Nature Communications dergisinde bu ay yayımlandı.

AGÜ'den Doktora Öğrencileri İbrahim Deneme ve Ayşe Can'ın, Gazi Üniversitesi'nden Yüksek Lisans Öğrencisi Görkem Liman'ın laboratuvar çalışmalarını yaptığı makalede DNA ve proteinler gibi biyolojik makromoleküllerin üç boyutlu yapılarının oluşmasında ve fonksiyonlarında önemli roller oynayan karbonil gruplarının organik-SERS alanına uygulaması çalışılarak önemli bir buluşa imza atıldı.

Prof. Dr. Usta ve Doç. Dr. Demirel, 2017 ve 2019 yıllarında yayımlamış oldukları iki ayrı Nature makalesinde 1970'li yıllardan bu yana uygulanan metalik ve inorganik SERS platformlarından tamamen farklı olarak organik temelli yapıların spektroskopik sinyal güçlendirme sağlayabildiğini dünyada ilk kez göstermişlerdi. Araştırma ekibi, üçüncü Nature çalışmalarında ise organik-SERS platformlarının geliştirilmesinde biyolojik sistemlerden esinlenerek karbonil gruplarının önemli etkilerinin olabileceğini, yarı-iletken sentezinin onlarca gram mertebesinde yapılabileceğini ve ilk defa organik-SERS platformlarının molekül-spesifik olarak çalışabileceğini göstermeyi başardılar.