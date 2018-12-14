AGÜ'nün genetikçileri ilk önlüklerini giydi

Sümer Kampüsü Büyükambar Konferans Salonunda yapılan törene, Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü birinci sınıf öğrencileri ve aileleri katıldı.

Törende konuşan Rektör Prof. Dr. İhsan Sabuncuoğlu, tüm bilim dalları içinde en hızlı gelişen alanlardan birinin Yaşam ve Doğa Bilimleri olduğunu belirterek, tıp dünyasının tek başına yeterli olmadığında biyoloji ve genetik bilimlerinde ciddi adımları atıldığını ifade etti.

Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Emel Başak Gencer Akçok, törendeki konuşmasında bölümlerinin çalışma alanları ve yan dalları hakkında bilgiler vererek Moleküler Biyoloji ve Genetik alanının özellikle disiplinlerarası işbirliğine dayalı yaklaşımının olduğuna dikkati çekti.

Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Oktay Kaplan da öğrenciler ve velilere Moleküler Biyoloji ve Genetik alanı ile ilgili sunum yaptı.

Konuşmaların ardından önlük giyme törenine geçilerek öğrencilere önlüklerini Rektör Prof. Dr. İhsan Sabuncuoğlu ile Yaşam ve Doğa Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyeleri giydirdi.