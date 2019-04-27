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Ahi Evran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri eserlerini sergiledi

Ahi Evran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, yıl boyunca yaptıkları ürünleri sergiledi.


Kayseri Forum AVM'de açılışı yapılan sergide takı tasarım ve tasarım atölyesi, döküm atölyesi ve doğal taş atölyesinde öğrenciler tarafından yapılan takı çalışmaları sergilendi. Sergi hakkında bilgiler veren Okul Müdürü Halis Karabulut; "Okulumuz kuyumculuk sektörü alanında 10. sınıfın 2. döneminden 12. sınıfa kadar öğrencilerimizin yaptığı çalışmaların tamamını burada sergiliyoruz. Bu çalışmalarımız 3 atölye de gerçekleşiyor. Atölyelerimiz takı ve tasarım atölyesi, döküm atölyesi ve doğal taş atölyesinde öğrencilerimizin yaptığı çalışmaları öğrenci isimleriyle tek tek sergiliyoruz. Özellikle takı olarak yüzük, kolye, küpe, broş gibi çalışmaların yanında doğal taş atölyesinde yaptıkları tespih, taşlı takılar, anahtarlık ve rozet gibi çalışmalar da burada bulunmaktadır" ifadelerini kullandı.

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