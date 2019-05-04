Ahi Evran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından sanat ve tasarım sergisi düzenlendi

Ahi Evran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından Selçuklu Motiflerinin ağırlıklı olarak kullanıldığı 'Sanat ve Tasarım İç Mekan Dekorasyon Alanı' Sergisi düzenlendi.

Kayseri Forum AVM'de açılışı yapılan sergide öğrencilerin yıl boyunca yaptığı Selçuklu motiflerinden oluşan filografi çalışmaları, kolaj çalışmaları, resim çalışmaları, seramik çalışmaları ve ahşap çalışmaları vatandaşın ilgisine sunuldu. Sergi hakkında bilgiler veren Okul Müdürü Halis Karabulut; "Okulumuzun iç mekan tasarım bölümünün sergisindeyiz. Bu yılki temamız Selçuklu motifleriydi. Bunun için Selçuklu motiflerinden oluşan filografi çalışmaları, kolaj çalışmaları, resim çalışmaları, seramik çalışmaları ve ahşap çalışmalarımızın tamamı bunları içeriyor. Burada sanat tasarımı alanının iç mekan tasarımı bölümünde atölyelerimiz var ve çocuklarımız buralarda çalıştılar. Ahşap atölyemiz, seramik atölyemiz birde bilgisayarlı çizim atölyemizde yaptıkları çalışmaları burada sergiliyoruz” diye konuştu.