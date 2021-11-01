“2021 Ahi Evran Yılı Etkinlikleri” kapsamında Erciyes Üniversitesi (ERÜ) tarafından düzenlenen ve 25 Haziran 2021'de başvuruları başlayan ve 25 Ekim 2021 'de başvuruları sona eren “Ahi Evran Ruhuyla Esnafım” ulusal fotoğraf yarışmasının sonuçları belli oldu.

Geçmişte olan, günümüzde devam etse de önemini yitiren veya yok olmaya doğru giden mesleklerin anlatıldığı pek çok meslek dallarının fotoğraf sanatıyla belgelendiği yarışmaya Türkiye genelinde 308 fotoğrafçının katıldığı ve bin 151 fotoğraf değerlendirmeye alındı. Çekilen fotoğrafların jüri tarafından değerlendirildiği yarışmada birincilik ödülüne Arzu İbranoğlu, ikincilik ödülüne Cihan Karaca ve üçüncülük ödülüne Orhan Tanhan, mansiyon ödülüne ise Niyazi Gürgen ve Muharrem Daşan layık görüldü.

Yarışmada dereceye girenleri tebrik eden ERÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, jüri üyelerine de teşekkür etti.