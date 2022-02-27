'Ahi Evran' Tiyatro Oyunu sahnelendi

Memduh Büyükkılıç, dekorundan kostümüne tamamı Büyükşehir Belediyesi Konservatuarı'nın kendi üretimi ile hazırladığı ve Ahi Evran'ın hayatını anlatan tiyatro oyununu izledi. Başkan Büyükkılıç, “Ahi Evran, Ahi kültürünü hepimize özümseten, yaşatan, esnafımız için de olmazsa olmaz olarak vurgulayan değerimizdir” dedi.

Memduh Büyükkılıç'ın Ankara'da yaptığı çalışmalar sonucunda kurulan Kayseri Devlet Tiyatrosu'nda sahne alan, Büyükşehir Belediyesi Konservatuarı'nın hazırladığı, Murat Özdeniz'in yönettiği Ahi Evran tiyatro oyunu tiyatroseverler tarafından yoğun ilgi görürken, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç da oyunu eşi Dr. Necmiye Büyükkılıç ve oğlu Enes Büyükkılıç ile birlikte izledi. Haftalar süren çalışmalar, gece yarılarına kadar süren provalar, dekorundan kostümüne tamamı Büyükşehir Belediyesi Konservatuarı'nın kendi üretimi olan ilmek ilmek bir çalışmanın ardından hazırlanan oyunu ilgiyle ve keyifle izleyen Başkan Büyükkılıç, “Kayseri'miz bir Selçuklu, Osmanlı şehri ve Cumhuriyetimizin güzide şehirlerinden birisidir. Geçmişten beri kültürümüzü geleceğe taşıyacak anlayış içerisinde bu çalışmalar yapılmaktadır. Seyyid Burhanettin Hazretleri, Ahi Evran Hazretleri, Gevher Nesibe Sultan, Hunat Hatun gibi Kayseri'mizin değerlerinin bilinmesi, tanınması, önemlerinin anlaşılması, en azından bir misyon ve nosyon ile önem taşımaktadır” dedi. Başkan Büyükkılıç, Ahi Evran'ın Kayseri için öneminden bahsederek, sözlerini şöyle sürdürdü;

“Ahi Evran, Kayseri'de de yapmış olduğu çalışmalar ile Fatma Bacıyan diye bilinen eşi ile birlikte, hem hanımları örgütleyen Fatma Bacıyan hem de Ahi Evran ahlakı ile ahlaklanmış olan esnaflarımızı örgütleyen Ahi Evran bizim için önem arz etmektedir. Malumunuz, Ahi Evran ‘eline, beline, diline sahip olacaksın' diyerek bir bakıma Ahi kültürünü hepimize özümseten, yaşatan, esnafımız için de olmazsa olmaz olarak vurgulayan değerimizdir. Bir esnaf kültürü ve Ahi ahlakı ile ahlaklanmış ki bu kültür, Peygamber (sav) efendimizden beri gelen kültürdür, Selçuklu kültürüdür, İslam ile bezenmiş olan Müslüman-Türk kültürüdür.”

Büyükkılıç, o dönemleri tekrar yaşatan, hafızalara yerleştiren böyle bir çalışmada emeği geçenlere teşekkür etti. Başkan Büyükkılıç, oyunun yönetmeni Murat Özdeniz'e çiçek takdim ederken, yönetmen Özdeniz de Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ın çok önemli desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Ahlaki değerleri, topluma bakış açısını, sevgiyi, muhabbeti anlatan ve tiyatroseverlerden tam not alan Ahi Evran oyunu sonunda Başkan Büyükkılıç, sahneye çıkarak oyuncuları tebrik etti.