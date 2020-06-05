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Ahi Evran Zaviyesi Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Müzesi ziyarete açıldı

Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı, Mustafa Alan; Ahi Evran Zaviyesi Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar müzesinin halkın ziyaretine açıldığını söyledi.


Başkan Alan açıklamasında; "Ahi Evran Zaviyesi Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar müzemiz halkımızın ziyaretine açılmıştır. Cumartesi-Pazar günlerinde Saat:09:00-17:00 arasında açıktır. Ziyaret ücretsizdir. Yerimiz Seyit Burhanettin Mezarlığı karşısı Tacettin Veli Mahallesi Eski Talas Durağı yanı, Erciyes Havaikmal yolu üzeri. 2002 yılında açılan müzemiz Türkiye'nin ilk Esnaf ve Sanatkar Müzesidir. Esnaf Sanatkarlarla ilgili el aletleri, eşyalar, halılar, kilimler herkesin kendinden bir şeyleri paylaştığı çok güzel nostaljik bir ortam. Kuruluşu; Mehmet Özhaseki beyin belediye başkanlığı döneminde restore ettirip, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğimize cüzzü bir ücretle kiraya verdi. Merkez Birliği Genel Başkanımız Abdulkadir Akgül beyin maddi desteği, oda başkanlarımız ve Kayseri halkının hediye ettiği eşya ve emtialarla donattık. Sizlerin de sergilenmesini istediğiniz, eski bodrumlarda, bağ evlerinde, sandık odalarında bulunan eşyalarınızı sergiliyoruz. Vermek istediğiniz eşyaları test edip, demirbaşlara kayıt yaparak ve üzerine kimin ismini yazdırmak isterseniz yazıyoruz. İsimleri yaşıyor” dedi.

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