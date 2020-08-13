Ahırı çöken aile eski düzenine dönmek istiyor

Kayseri'nin Talas İlçesinde içerisinde büyükbaş hayvanların bulunduğu ahırın çökmesi sonucu göçük altında kalan hayvanlara ulaşma çalışmaları devam ediyor.

İlçeye bağlı Mengücek Mahallesi'nde hayvancılıkla geçimini sağlayan Ünal Altunbaş'a ait ahır, içerisinde hayvanların bulunduğu sırada göçtü. Dün sabah saatlerinde başlayan çalışmalar bugün de devam etti. Talas Belediyesi'ne ait iş makinesi ile ekipler, çöken ahırın molozlarını temizlemeye devam ederken, toprak altında kalan hayvanlara ise henüz ulaşılamadı. 20 yıldır verdiği emeklerin toprak altında kaldığını söyleyen Ünal Altunbaş; kendisiyle ilgilenen yetkililere de teşekkürlerini iletti. Altunbaş; "Yaklaşık 20 senedir hayvancılıkla uğraşıyoruz. Şimdiye kadar bir düzen kurmaya çalışıyoruz. Takdir ilahi, Allah'tan geleceğe yapacak bir şey yok. Bu sıkıntıdaki tesellimiz gördüğümüz manzaranın altında kalma ihtimalinden dolayı binlerce kez şükür ediyorum. Allah'tan gelen bir şey, yapacak bir şey yok. İmkanlarımız, olanaklarımız gitti, ahırımız göçük altında kaldı. Çıkarmak istediğimiz ama hala ulaşamadığımız toprak altında kalan hayvanlarımız var. Olayın olduğu dün sabahtan beri ilgili tarım ilçe müdürümüz geldi, Talas Belediye Başkanımız Mustafa Yalçın telefon açtı, tüm imkanlarını seferber etti. Dün, toprağın bir kısmını çıkartarak canlı hayvanlarımızı çıkardık. Bugün de öndeki toprak yığınını tüketmeye çalışıyoruz. Büyüklerimden, buranın boşaltılıp eski düzenime getirilmesini istiyorum" ifadelerini kullandı.