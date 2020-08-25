Ahırı yanan çiftçiye buzağı ve yem desteği

2017 yılında Tarım ve Orman Bakanlığı Genç Çiftçi Büyükbaş Hayvan Yetiştiriciliği projesinden 6 büyükbaş hayvan alarak üretime başlayan ve hayvan sayısını 21'e çıkaran Hatun Öztürk'ün hayvanlarının çıkan yangında telef oldu. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 10 adet buzağı ve yem desteğinde bulunan Hatun Öztürk, üretimine devam edecek.

İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin, İl Müdür Yardımcısı Mümtaz Hacıpaşaoğlu, Hayvan Sağ. Şb. Müdürü Ergün Tuğluk ve Bünyan İlçe Müdürü Zeki Büyüktanır yangının hemen sonrasında olay yerine giderek incelemelerde bulundu. Hayvanlarının ölümüyle travma yaşayan üreticiye devletin yanlarında olacağını ve yaralarının en kısa sürede sarılacağını belirten İl Müdürü Mustafa Şahin, "2017 yılında Genç Çiftçi Büyükbaş Hayvan Yetiştiriciliği projesi kapsamında üreticimiz Hatun Öztürk'e 6 hayvan vermiştik. Bakanlığımız desteğiyle 6 büyükbaş hayvanla başlamış olduğu süreci 21 hayvana kadar ulaştırdı. Bu yıl 22 Temmuz'da yaşanan bir yangın neticesinde 9 tane hayvanı telef oldu. Olayın hemen ertesi günü ilçe müdürümüz ve yetkililerimiz ile buraya geldik. Devletin ve Bakanlığımızın dün nasıl yanlarındaysa, bugün de yanlarında olacağını belirttik" dedi.

Aileye yardım eli uzatmak için yola çıktıklarını anlatan Şahin, " Bakanlığımız ile yapılan görüşmeler sonucunda "Kaldığım Yerden Devam" adı altında bir proje hazırlayarak bakanlığımıza sunduk. Bakanlığımız projemizi onaylayarak Üreticimizin telef olan 9 hayvanına karşılık 5 dişi 5 erkek olmak üzere 10 adet buzağı desteği sağladı. Bakanımız Sayın Dr. Bekir Pakdemirli'ye mağdur olan üreticimize sağladıkları bu anlamlı destekten dolayı çok teşekkür ediyoruz. Ayrıca Bakanlığımızın üst düzey yetkililerine, il müdürlüğümüze çalışan tüm ekiplerimize katkılarından dolayı teşekkür ediyorum. Dün olduğu gibi bugün de teşkilatımız sahada, dün olduğu gibi bugün de üreticimizin yanındayız." dedi.

Yaşanan yangın sonrası ayakta kalmaya çalıştıklarını ifade eden Genç Çiftçi Hatun Öztürk, “Yangın sonrası ne yapabileceğimizi bilmiyorduk. Emeklerimiz gözlerimizin önünde yok olmuştu. Bugün ölen 9 hayvanımın yerine 10 hayvan ve yem desteği verildi. Tarım ve Orman Bakanımız Bekir Pakdemirli'ye, İl Müdürümüz Mustafa Şahin'e, ilçe müdürümüze ve bizleri yalnız bırakmayan herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.