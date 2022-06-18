Ahmed İslamoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi'nin çevre düzenlemesi yapıldı

Kayseri'nin Develi ilçesinde bulunan Ahmed İslamoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi'nin bahçe ve çevre düzenlemesini yapıldı.

Yerel yönetim hizmetlerini büyük bir gayret ve özveri ile hayata geçiren Dr. Memduh Büyükkılıç başkanlığındaki Büyükşehir Belediyesi, bu hizmetler içerisinde eğitim alanında yapılan proje, yatırım ve hizmetlere ayrı bir önem veriyor. Bu çerçevede Büyükşehir Belediyesi tarafından, Başkan Büyükkılıç'ın talimatlarıyla, Kayseri Develi ilçesinde bulunan Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu olarak hizmet veren Ahmed İslamoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi bahçe ve çevre düzenleme çalışmaları yapıldı. Okul çevresinde yeşil alan düzenlemesinin yanı sıra ve park araç gereçleri yerleştirildi. Ekipler tarafından yeşil alan dışında kalan bölgede ise sıcak asfalt serimi gerçekleştirildi. Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Develi Belediyesi işbirliğinde yapılan çalışmadan dolayı lise idarecileri okul bahçesine ‘Okulumuzun Bahçe ve Çevre Düzenlemesinde Hiçbir Fedakârlıktan Kaçınmayan Sayın Dr. Memduh Büyükkılıç ve Sayın Mehmet Cabbar'a Teşekkür Ederiz' yazılı pankart asarak teşekkür etti.