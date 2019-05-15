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Ahmet Koparan Türkiye 3.'sü

Türkiye Judo Federasyonunun 2018-2019 yılı faaliyet programında yer alan Veteranlar Türkiye Şampiyonası sona erdiŞampiyona Judo Federasyonu Spor Salonun da 8 bayan 102 erkek veteran judokanın tatamideki mücadelesine sahne oldu.

Türkiye Judo Federasyonunun 2018-2019 yılı faaliyet programında yer alan Veteranlar Türkiye Şampiyonası sona erdi


Şampiyona Judo Federasyonu Spor Salonun da 8 bayan 102 erkek veteran judokanın tatamideki mücadelesine sahne oldu.


Şampiyonada Ahmet Koparan Kayseri'yi M7(60-64 yaş) kategorisinde 66 kg da başarılı şekilde temsil ederek Türkiye üçüncü olarak bronz madalyanın sahibi oldu.


Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, Kayseri'yi başarılı bir şekilde temsil eden Ahmet Koparan'ı ve antrenörünü tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

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