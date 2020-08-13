Ahmet Kürşat, Arnavutköy Belediyespor'da

Hes Kablo Kayserispor'da forma giyen Ahmet Kürşat Kılıç yeni sezonda TFF 3.Lig ekiplerinden Arnavutköy Belediyespor'a yıllığına kiralandı.

Süper Lig ekiplerinden Hes Kablo Kayserispor'un 2001 doğumlu Ahmet Kürşat Kılıç yeni sezonda Arnavutköy Belediyespor forması giyecek. Arnavutköy Belediyespor ile 1 yıllık olarak anlaşan Ahmet Kürşat, hafta sonu İstanbul'a giderek yeni takımı ile sözleşme imzalayacak.

Futbola Kayseri Erciyesspor'da başlayan ve son 4 sezondur Hes Kablo Kayserispor forması giyen genç futbolcu ilk kez şehir dışında farklı bir takımda forma giyeceği için sabırsızlanıyor.