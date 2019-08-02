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Ahmet Özdemir, Bursa Yenişehir Belediyespor'da

Kayserili futbolcu Ahmet Özdemir, 2019-2020 sezonunda BAL ekiplerinden Bursa Yenişehir Belediyespor’da ile anlaştı.

Kayserili futbolcu Ahmet Özdemir, 2019-2020 sezonunda BAL ekiplerinden Bursa Yenişehir Belediyespor'da ile anlaştı.


Spor Toto Bölgesel Amatör Lig ekiplerinden Bursa ekibi Yenişehir Belediyespor, Kayserili futbolcu Ahmet Özdemir'i transfer etti. Geçtiğimiz günlerde Bursa'ya giden Ahmet Özdemir, Yenişehir Belediyespor ile resmi sözleşmeye imza atarak formayı giydi. Hem amatör olarak hem de profesyonel olarak oynayan Ahmet Özdemir, yeni sezonda Yenişehir Belediyespor forması ile ter dökecek.


Futbolculuk kariyerine 2007 yılında Kayseri Yolspor'da başlayan 1997 doğumlu Ahmet Özdemir, Kayseri Erciyesspor, Karacabey Belediyespor A.Ş, Etimesgut Beeldiyespor ve geçen sezon BAL ekiplerinden Kapadokya Göremespor forması giydi.

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