Ahmet Yenilmez ile 'Usta Oyunu' sahnelenecek

Usta oyuncu, tiyatrocu, şair ve yazar Ahmet Yenilmez, Melikgazi Belediyesi'nin düzenlediği programda tek kişilik 'Usta' isimli tiyatro oyununu sergileyecek.

22 Şubat Cumartesi günü Gültepe Kültür Merkezinde oynanacak tiyatro hakkında açıklamalarda bulunan Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, kültürel faaliyetlere bir yenisini ekleyeceklerini belirterek tüm Kayserilileri tiyatro oyununa davet etti. Dünya tarihine yön veren devlet adamı 2. Abdülhamid Han'ın hayatını konu alan tiyatro ile ilgili bilgi veren Başkan Palancıoğlu şöyle konuştu;

"Bu Cumartesi yine Melikgazi Belediyesi olarak farklı bir kültürel etkinliğe imza atacağız. Usta oyuncu Ahmet Yenilmez'in Usta isimli tiyatro oyunu ile birlikte cennetmekan 2. Abdülhamid Han'ı da anmış olacağız. 81 ilde 100 gösterim yapan "Usta" oyunu Sultan 2. Abdülhamid Han'ın şehzadelik günlerinden başlayıp son günlerine kadar olan dönemi anlatıyor. Gültepe Kültür Merkezi'nde (YİKOP) saat 19.00'da başlayacak çok farklı ve etkileyici bir tiyatro oyununa bütün Melikgazili, Kayserili hemşehrilerimizi bekliyoruz."