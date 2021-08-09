Ahmet Zekeriya Kartal, Kahramanmaraşspor'da

Yukatel Kayserispor'un genç futbolcusu Ahmet Zekeriya Kartal, TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Kahramanmaraşspor ile anlaştı.

süper Lig ekiplerinden Yukatel Kayserispor'da ayrılık. Sarı Kırmızılı takımın alt yapısından yetişen ve profesyonel olan Ahmet Zekeriya Kartal, yeni sezonda Kahramanmaraşspor forması giyecek. 20 yaşındaki orta saha oyuncusu Ahmet Zekeriya Kırmızı-Beyazlı takımla ile 2 yıllık sözleşme imzalayarak takıma katıldı.

Kahramanmaraşspor kulübünden yapılan açıklamada, “Kahramanmaraşspor'umuz Yukatel Kayserispor'dan 20 yaşındaki orta saha oyuncusu Ahmet Zekeriya Kartal ile 2 yıllık anlaşma sağlamıştır. Camiamıza hayırlı olmasını dileriz. Hoş geldin Ahmet Zekeriya Kartal” denildi.