İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Ahmet Zekkeriya Kartal 5 yıllık sözleşme imzaladı

İstikbal Mobilya Kayserispor alt yapısında forma giyen Ahmet Zekeriyya Kartal profesyonel oldu.


Süper Lig Cemil Usta sezonunda mücadele eden İstikbal Mobilya Kayserispor alt yapısında 2014 yılından beri forma giyen 2001 doğumlu genç orta saha oyuncusu Ahmet Zekkeriyya Kartal ile 5 yıllık sözleşme imzaladı.


Futbola 2012 yılında Şanlıurfa Gençlikspor'da başlayan Ahmet Zekkeriyya 2014 yılında geldiği Sarı-Kırmızılı takımda profesyonel olmanın heyecanı yaşıyor. 18 yaşındaki orta saha oyuncusu Ahmet Zekeriyya Kartal alt yapıda oynadığı kategorilerdeki başarısı ile göz dolduruyor.


Kayserispor alt yapısında 6 farklı kategoride forma giyen Ahmet Zekeriyya, 115 maça çıkarken 10 kez gol sevinci yaşadı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.