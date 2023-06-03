Aile Hekimleri Günleri Başlıyor

Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu (AHEF) tarafından düzenlenecek olan ’Aile Hekimleri Günleri’ 10 Haziran’da başlayacak.
Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu (AHEF) tarafından düzenlenecek olan 'Aile Hekimleri Günleri' 10 Haziran'da başlayacak.
Kayseri'de bulunan bir otelde 10 Haziran'da başlayacak olan Aile Hekimleri Günleri'nde hekimler; uzman oldukları konular hakkında katılımcılara bilgiler verecek. Travma, kaşıntılı hastalıklar, mantar hastalıkları ve tedavileri, alerji, döküntülü hastalıklar, uyuz, stres bozukluğu, bel ağrısı gibi konularda bilgilerin verileceği Aile Hekimleri Günleri 10-11 Haziran tarihlerinde düzenlenecek.